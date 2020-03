Salernitana, Lopez: "Se avessimo sempre giocato così avremmo almeno sette punti in più"

Il difensore della Salernitana Walter Lopez ha commentato ai microfoni di Ottochannel la sconfitta di Frosinone: "E' stata una gara molto combattuta, loro hanno una squadra costruita per vincere, per puntare alla Serie A diretta. A fine partita ci siamo detti che se avessimo giocato più partite così, a quest'ora avevremmo avuto almeno sette punti in più - sottolinea TuttoSalernitana.com -. Sapevamo che nel girone di ritorno dovevamo dare qualcosa in più, siamo sulla strada giusta. Speriamo che Lombardi recuperi, e tutti gli altri infortunati. Sono contento per la mia stagione e soprattutto per la fiducia che il mister ha nei miei riguardi. Non pensiamo allo scorso anno: è cambiato tutto, squadra, staff e siamo concentrati su questo torneo. Mancano ancora tante partite, se continuiamo a fare questo tipo di prestazioni, possiamo toglierci tante soddisfazioni. Ora testa al Venezia".