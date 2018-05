Salernitana, Lotito contestato nonostante la salvezza

© foto di Federico Gaetano

Al termine della gara vinta contro la Virtus Entella, che è valsa la certezza matematica di restare un altro anno in Serie B per la Salernitana, il co-patron dei granata Claudio Lotito si è diretto assieme alla squadra sotto la Curva Sud dell'Arechi per festeggiare il traguardo e provare a ricucire lo strappo coi tifosi, che non hanno digerito l'ennesimo campionato di sofferenza. Intento non riuscito visto che Lotito è stato fischiato dalla parte più calda del tifo granata. Lo riporta Tuttosalernitana.com.