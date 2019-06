Salernitana, Lotito continua a pensare a Ventura

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la salvezza è scattata l'opzione per il rinnovo contrattuale di Leonardo Menchini, tecnico chiamato al capezzale di una Salernitana ad un passo dal baratro proprio sul traguardo della stagione. Claudio Lotito, però, non sembra convinto al 100% di ripartire per la nuova stagione con l'allenatore toscano al timone e così, come riporta La Gazzetta dello Sport, continua ad aleggiare attorno all'Arechi il nome di Giampiero Ventura, ex ct azzurro e reduce da poche settimane da allenatore del Chievo Verona.