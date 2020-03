Salernitana, Lotito e Mezzaroma in ritiro per spronare la squadra a credere nella Serie A

Nella giornata di ieri i due co-patron della Salernitana Claudio Lotito e Marco Mezzaroma sono andati a trovare la squadra di Ventura nel ritiro romano non solo per congraturarsi con tecnico e giocatori, ma anche per caricarli in vista della sfida di domani contro il Perugia e il proseguo del campionato. Come riporta Il Mattino i due patron avrebbero spronato la squadra a credere nell’obiettivo promozione restando una mezzora a chiacchierare con i presenti”.