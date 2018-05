Salernitana, Lotito segue i granata in trasferta dopo tre anni

Fonte: Tuttosalernitana.com

© foto di Federico Gaetano

In occasione della sfida tra Perugia e Salernitana, allo stadio Renato Curi è stato avvistato anche Claudio Lotito, co-patron dei granata che non seguiva la squadra campana in trasferta dal 6 gennaio 2015, quando la squadra guidata da Menichini perse 1-0 al Pinto di Caserta. Lotito sta assistendo alla sfida di Perugia in tribuna al fianco di Giampiero Bocci, onorevole del Partito Democratico, dopo aver attraversato il terreno di gioco insieme.