Salernitana, Lotito: "Squadra pronta per il campionato, forte e attrezzata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intercettato dall'edizione salernitana de Il Mattino, il co-patron della Salernitana Claudio Lotito ha dichiarato: "Saremo pronti quando conterà la posta in palio. Squadra parsa in difficoltà? Era scontato che pagasse dazio. Non vi dovete preoccupare, i tifosi stiano tranquilli. La squadra sarà pronta per il campionato, forte e attrezzata. Una cosa sono le amichevoli. Altra cosa sarà il campionato. I carichi di lavoro incidono, il tecnico ha creato le basi atletiche per durare tutto l'anno. La Serie B è soprattutto un campionato di forza e resistenza".