A gennaio, la Salernitana si rinforzerà in attacco, questa pare ormai una certezza.

Secondo quanto raccolto da tuttosalernitana.com, ci sarebbe un rallentamento per Gabriel Charpentier, ora in forza all'Avellino e blindato da mister Capuano, tanto che le attenzione sono per forza dovute slittare altrove. Chi piace è Gabriele Moncini, in uscita dalla SPAL, ma su di lui pare in vantaggio il Benevento; Lotito, però, potrebbe trovare contropartite interessanti per la dirigenza estense.

A ogni modo, non è ancora tramontata la pista che porta ad Andrea La Mantia, protagonista assoluto della promozione del Lecce in Serie A, che il Ds granata Fabiani provò a portare a Salerno già nella stagione 2017-18. Il giocatore, ancora in Salento, non vorrebbe scendere di categoria, ma gli scenari sono ancora tutti da definire.