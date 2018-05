Salernitana, Mantovani: "Ci siamo sacrificati tutti per il pareggio"

Al termine della sfida tra Perugia e Salernitana, il difensore granata Valerio Mantovani è intervenuto ai microfoni di Otto Channel: "Di Carmine e Cerri sono due attaccanti che fanno la differenza, abbiamo fatto una prova solida non solo noi difensori ma tutti. A fine partita erano in tanti dentro l'area e tutti si sono sacrificati per portare a casa questo punto. Non conta solo il modulo, oggi ci siamo sacrificati senza mollare mai, fortunatamente abbiamo portato a casa questo punto anche perché loro nel finale hanno avuto due occasioni importanti. Con l'Entella dobbiamo mettere in campo lo spirito visto oggi, non possiamo accontentarci di un pareggio. L'Entella verrà a Salerno col coltello tra i denti e noi dovremo scendere in campo tenaci per conquistare tre punti che vorrebbero dire salvezza".