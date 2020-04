Salernitana, Mantovani si allontana. Nessun contatto per il rinnovo del contratto

Secondo quanto riferito da Ottopagine il futuro di Valerio Mantovani potrebbe essere lontano dalla Salernitana. Il contratto del difensore infatti è in scadenza e al momento non risultano contatti fra la società e l'agente del giocatore per discutere il rinnovo. Questo potrebbe portare allo svincolo del classe '96 che in questa stagione è non ha ancora esordito con la maglia dei campani a causa dell'infortunio subito a ottobre.