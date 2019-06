Salernitana, Menichini ai tifosi: "Tutti devono darci una mano"

Fonte: Tuttosalernitana.com

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"Partita trappola, non ci fidiamo dell’avversario e delle voci che stanno facendo veicolare. Conosco bene Cosmi: hanno vinto a Carpi, c’è stata una interruzione e so bene che trarrà da questi eventi che si sono susseguiti il meglio dalla squadra. Ci sarà cattiveria agonistica da parte del Venezia, faremmo tutti un grandissimo errore se pensassimo il contrario. Attenzione totale, vale per tutti. Se noi giochiamo da squadra, però, non abbiamo timore di nessuno. Guido questo gruppo da pochi giorni, ci siamo ricompattati e abbiamo ritrovato gli stimoli necessari. Faremo una grande partita”. Così Leonardo Menichini in conferenza stampa questa mattina. Il mister prosegue: “La partita conta tantissimo, saranno 180 minuti e domani è solo il primo tempo. Faremo noi la gara, sempre con attenzione senza mai abbassare la guardia. Mi servono uomini coraggiosi che abbiano fame e che antepongano la voglia di restare in serie B alla paura. Non contano i moduli ma gli atteggiamenti. Ho un gruppo importante, che si è cementato in questi giorni e ha voglia di lottare per la Salernitana”.

Il mister parla dell’aspetto mentale e cerca di far capire perchè la gente debba fidarsi di una squadra in caduta libera negli ultimi tre mesi: “Dal primo giorno che sono arrivato ho detto al gruppo che bisognava resettare tutto. Inutile pensare a quello che è stato, il focus è tutto sul presente e abbiamo ancora la possibilità di essere artefici del nostro destino. Non c’è necessità di caricare ulteriormente questo tipo di partita, mi auguro che il pubblico ci faccia sentire quel grande calore che so che l’Arechi può esprimere. Lo stadio ci può dare la forza per centrare l’impresa. Capisco lo scetticismo, sappiamo tutti che è stata una stagione dura e ricca di vicissitudini particolari. Ho cercato di agire psicologicamente, abbiamo le qualità per batterci contro tutti solo se giochiamo da squadra. Non abbiamo paura di nessuno”. Il mister, apparso molto motivato e carico di entusiasmo, ha battuto su questo tasto: “Ogni annata ha la sua storia. Ho trovato grandissima disponibilità, non abbiamo mai staccato la spina se non un solo giorno. Intensità e attenzione hanno contraddistinto questo periodo, ho visto partecipazione totale da parte del gruppo. Ho fiducia in loro, mi trasmettono forza perché si allenano bene e questo mi lascia tranquillo. La testa farà la differenza, per questo invocavo giocatori coraggiosi che abbiano voglia di smarcarsi, farsi vedere e partecipare all’azione. Il calore del pubblico è un altro fattore, mi farebbe enormemente piacere sentire incoraggiamento specialmente nei momenti di difficoltà. Allenatori, giocatori e presidenti passano: la Salernitana è vostra e tutti devono contribuire a darci una mano. E’ decisivo l’Arechi, non ci sono dubbi”.

Nessuna indicazione sulla formazione, c’è solo un discorso genreale: “La condizione fisica è ottima così come la concentrazione. Per quanto riguarda ciò che trapela da Venezia ribadisco che non mi fido. Anche noi abbiamo delle assenze, non mi fido di chi cerca di far capire di avere dei guai per deconcentrarci. Cosmi è un grande motivatore, il Venezia ha una rosa forte, ma se noi metteremo in campo le nostre caratteristiche possiamo batterli. Il pubblico deve credere in noi perché è l’unico modo per far esprimere i ragazzi, solo con la spinta dello stadio avremo speranze di vincere. Assenze certe? Di Gennaro ha avuto un altro problema, non l’ho convocato perché ci sono due partite ravvicinate e non credo che recupererà. Out anche Perticone e Bernardini, Casasola resta in Argentina perché c’è stata una tragedia. Per il resto ci sono tutti, oggi ci sarà la rifinitura e domani mattina deciderò la formazione”. Infine sugli ultimi accadimenti: “Schiaffo a Micai? Lo abbiamo preso tutti. E’ passato, il ragazzo è sereno ed è pronto per scendere in campo. Orlando? Posso puntare su tutto il gruppo. Probabilmente giocheremo con tre attaccanti”.