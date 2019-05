Salernitana, Menichini: "Dobbiamo ricompattarci e avere fiducia"

Leonardo Menichini

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Sconfitta pesante quella di Pescara, che condanna la Salernitana a disputare i play-out contro il Venezia. Al termine dei novanta minuti dell'Adriatico, il tecnico granata Leonardo Menichini ha cercato di infondere, attraverso le sue parole, coraggio alla squadra, in vista dello spareggio decisivo di settimana prossima. Queste le sue dichiarazioni riportate da Ottopagine.it: "Dobbiamo resettare tutto, pensare a ricompattarci, lavorare bene e preparare al meglio i play-out. Andremo a giocarcela con il Venezia al massimo. La squadra ha giocato contro un ottimo Pescara, non era facile venire qui e fare una prestazione come la nostra. Spesso abbiamo mandato a vuoto il loro pressing. Dobbiamo avere fiducia, la negatività non porta a niente. Dobbiamo giocarci al meglio queste due partite. Dopo lo svantaggio mi aspettavo qualcosa in più anche se non è facile per chi entra. Una volta andati sotto abbiamo rivisto i fantasmi del passato e questo non deve accadere perché nel calcio si può sempre rimontare. Ho trovato un gruppo che ha voglia di risolvere positivamente questa situazione. C’è molto attaccamento a questi colori, vogliono vincere e salvare questa squadra. Mi fa piacere che i tifosi siano tornati a sostenere la squadra. Il connubio tifosi-giocatori-società è molto importante. Ai tifosi dico di continuare a sostenere questa squadra, poi i processi li faremo alla fine".