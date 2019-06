Salernitana, Menichini: "Il merito è della società, dedica a famiglia e tifosi"

Leonardo Menichini

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Una salvezza ottenuta con le unghie e con i denti, quella della Salernitana, che questa sera ha saputo soffrire e avere la meglio del Venezia ai calci di rigore. Al termine della gara il tecnico granata Leonardo Menichini ha così commentato il successo in mixed zone ai microfoni di OttoChannel: "Il merito di questa salvezza è di Lotito che a fine primo tempo è sceso negli spogliatoi e ha fatto tornare in campo Micai. L’espulsione ci ha messo in difficoltà, Minala ha commesso un’ingenuità ma in inferiorità numerica abbiamo giocato meglio che in undici. Il merito di questa salvezza va a tutta la società, al presidente e alla proprietà che mi hanno dato fiducia e responsabilità. Non era facile subentrare all’ultima partita del campionato, ho cercato di agire per quello che era possibile. Siamo riusciti a resettare tutto, ho fatto giocare quelli che mi hanno dato più garanzie. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, è per loro perché quando si fa l’allenatore si coinvolge tutta la famiglia. Poi la dedico a tutto l’ambiente, ai tifosi".