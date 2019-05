© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Emergono nuovi dettagli circa la terza avventura di Leonardo Menichini sulla panchina della Salernitana. Secondo quanto riportato da SkySport il tecnico avrebbe concordato con il club una clausola per il rinnovo automatico per la prossima stagione del suo contratto in caso di salvezza.