Salernitana, Mezzaroma: "Ci hanno dato la bicicletta, ora pedaliamo"

Sulle colonne de Il Mattino troviamo alcune dichiarazioni del co-patron della Salernitana Marco Mezzaroma in merito alle decisioni prese dal Consiglio Federale: "Va dato merito ai presidenti Balata e Gravina e a tutto il Consiglio Federale di aver accolto le istanze della Serie B, accogliamo con favore la notizia della possibile ripartenza. Ci sono tutti i presupposti per ripartire: ci stiamo avviando verso un percorso di normalizzazione e mi fa piacere che la FIGC abbia anche pensato alle alternative a seconda di come potrebbe evolvere la situazione epidemiologica. In Lega studieremo le dinamiche per stilare il migliore calendario nei due mesi di tempo che abbiamo a disposizione. Salernitana? Ci hanno dato la bicicletta, ora pedaliamo. Il campionato che inizierà darà il via a una competizione del tutto nuova, le differenze potrebbero essersi azzerate: sono molto curioso di vedere in campo cosa accadrà. Porte chiuse? Ne prendiamo atto, consapevoli del fatto che per noi l'assenza dei tifosi sarà ancora più pesante. Anche per i calciatori sarà strano abituarsi a trovare le giuste motivazioni in uno stadio vuoto".