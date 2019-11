Salernitana, Mezzaroma: "Col VAR il valore della B aumenterà"

© foto di CeC-comunication

Intervista al co-patron della Salernitana Marco Mezzaroma sulle colonne del Corriere dello Sport. Il massimo dirigente del club campano ha parlato dell'istituzione del VAR anche nel campionato cadetto: "Una decisione arrivata quasi all’unanimità, il che significa che è stata importante e sentita. Anche perché c’è un impegno economico non indifferente rispetto al monte ricavi, ma è stato un investimento necessario. Il Var è un mezzo che abbatte la percentuale di errore e, dunque, evita danni collaterali e aiuta la classe arbitrale a crescere. [...] Proprio per il fatto che siamo una categoria di passaggio dalla C alla A, fungiamo da palestra. Anche per il settore arbitrale. La B forma arbitri in campo e tecnici per l’Avar. A questo fine, anche se ciò compete a una componente specifica non a noi, pensiamo che gli arbitri a fine carriera possano tornare molto utili non solo nella gestione di questa opportunità".