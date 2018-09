© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Marco Mezzaroma, co-patron della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a OttoChannel: "La società ha fatto il massimo, ora tocca ai calciatori. E contro il Padova mi aspetto i primi 3 punti. Gli obiettivi possono rimanere sulla carta nel senso che noi abbiamo fatto del nostro meglio per far crescere la qualità dell'organico. Pensiamo di aver allestito una squadra in grado di competere per i vertici. Adesso sta a loro dimostrare che queste nostre percezioni siano fondate"