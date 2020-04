Salernitana, Mezzaroma: "Dobbiamo elaborare una nuova proposta per un tetto salariale"

Quale futuro attende la Serie B? A questa domanda ha cercato di rispondere Marco Mezzaroma, co-patron della Salernitana, attraverso le colonne del Corriere dello Sport: “Dobbiamo cogliere l’occasione per un riequilibrio economico-finanziario in B, riducendo i costi. Dobbiamo elaborare una nuova proposta per un tetto salariale che sia congruo al momento. Vorrei ricordare che ogni anno i presidenti di B ricapitalizzano i rispettivi club. Questo non può più avvenire”.