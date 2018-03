Salernitana, Mezzaroma: "Obiettivo Serie A. Ma non fissiamo date"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Intervistato da Telecolore Marco Mezzaroma, co-patron della Salernitana, ha parlato degli obiettivi del club con la promozione in Serie A come approdo finale del lavoro iniziato negli scorso anni: “Sapete che sono prudente nei programmi, ma ovviamente chiunque competa a qualsiasi livello lo fa per raggiungere il massimo obiettivo nonostante ci siano tante variabili da valutare. Non chiedetemi entro quanto tempo, ma il nostro obiettivo è riportare questa squadra in Serie A. Per farlo dobbiamo sviluppare una società solida, capace di durare nel tempo perché la storia della Salernitana insegna che oltre ai picchi ci sono state anche cadute clamorose. L'autofinanziamento è un dogma per arrivare a questo obiettivo perché per crescere serve la testa e fare le giuste mosse. Non sempre assemblare undici grandissimi calciatori porta risultati. - conclude Mezzaroma come riporta Tuttosalernitana.com - Tuia? È con noi da quando era difficile venire a Salerno e mi fa piacere elogiarlo. Rinnovo? I matrimoni si fanno in due ma mi pare che ci sia intenzione da entrambe le parti".