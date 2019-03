Salernitana, Mezzaroma: "Proporremo il rinnovo a Mantovani"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Intervenuto durante la trasmissione "TuttoGranata" organizzata dalla redazione di TuttoSalernitana.com, in collaborazione con Radio MPA, il presidente della Salernitana Marco Mezzaroma ha parlato della vittoria ottenuta martedì, del calo di spettatori allo stadio e delle prospettive future: "Battere la Cremonese rappresenta un'iniezione di fiducia, ora è fondamentale trovare continuità. La presenza in rosa di un calciatore come Emanuele Calaiò ha permesso ai nostri attaccanti di acquisire maggiore consapevolezza, ma colgo l'occasione per fare un complimento anche a Djuric che ha avuto un buon impatto sulla gara. A fine stagione tireremo le somme, i calciatori stanno dando il massimo e mi sembra evidente una crescita complessiva: prima c'erano dei blackout nell'arco dei 90 minuti, ora la gestione è più intelligente così come ha rimarcato il nostro allenatore. Lo stadio vuoto? Non credo sia un problema di prezzi o di iniziative, pur consapevole che la crisi economica è un qualcosa di concreto. Ringrazio chi è sempre presente, cercheremo di capire da cosa scaturisca questo distacco".

Sul centenario e sul futuro: "Non sappiamo dove potremo arrivare, di certo c'è che questa squadra era accreditata da molti alla vigilia come una delle possibili sorprese. Mantovani? Sta facendo bene e stiamo pensando anche a trattenere tutti quegli elementi che sono patrimonio tecnico della nostra società. Mi dispiace che qualcuno dica che il mercato è fatto male, a furia di ripetere certe frasi qualcuno poi si convince sia vero. E' opinione diffusa e non veritiera che ci riduciamo all'ultimo: sono arrivati calciatori di livello, per altri ci abbiamo provato, ma hanno preferito restare nel club di appartenenza. Quanto al centenario posso assicurarvi che a breve ci saranno novità".