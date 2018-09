Salernitana, Mezzaroma: "Quella della B è una riforma ineludibile"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Intervenuto sulle colonne del sito ufficiale del club, il presidente della Salernitana Marco Mezzaroma si esprime così in attesa delle pronunce del Collegio di Garanzia del CONI: “Ritengo sia importante sottolineare ancora una volta quanto sia fondamentale perseguire l’equilibrio del sistema che la Lega di B sta portando avanti compatta e coesa al fine di tutelare i milioni di tifosi delle squadre del campionato di Serie B. Quella che la B ha deliberato in più occasioni è una riforma ineludibile e dalla quale non si può più prescindere per il bene del nostro calcio. Sono sicuro che le Società retrocesse in Lega Pro e quelle che hanno mancato la promozione lo scorso anno vorranno dimostrare sul campo di meritare la B”.