Salernitana, Mezzaroma: "Ribadisco: il nostro obiettivo è la Serie A"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Dalle colonne de Il Mattino arrivano alcune dichiarazioni di Marco Mezzaroma, copatron della Salernitana a margine della festa per il centenario del club campano: Voglio essere chiaro per l’ennesima volta: noi vogliamo andare in Serie A, l’ho sempre detto. La società darà quanto è nelle sue possibilità per cercare di raggiungere l’obiettivo. Cercheremo di riportare la gente allo stadio allestendo una squadra di livello. Noi cercheremo di fare il massimo: la società può fare tanto, ma ci sono una serie di fattori più o meno ponderabili che influiscono sul risultato finale. E questo non dipende esclusivamente da noi".