Salernitana, Mezzaroma: "Se la serie B non riparte i danni saranno incalcolabili"

vedi letture

Il co-patron della Salernitana Marco Mezzaroma è stato intervistato dal Corriere dello Sport: "Noi speriamo che il campionato in qualche modo riparta per limitare i danni. Allo stesso tempo dobbiamo preoccuparci di tutelare la prossima stagione. Se il torneo non riprenderà, i danni saranno incalcolabili. Ripartire? Dipenderà dal tempo che avremo a disposizione, dalla data di partenza e da quella della conclusione. Nell’ultimo consiglio direttivo della Lega di B abbiamo condiviso di poter concludere la stagione entro fine agosto".

E se il campionato si fermasse?

"Sarebbe un disastro. E poi bisognerà stabilire promosse e retrocesse, non sarà facile. Da vice presidente della Lega B dico che dobbiamo aspettare le decisioni del Governo. Il calcio è stato lasciato solo, eppure rappresenta una quota importante del Pil di questo Paese. Perdite? Per tutta la B parliamo di decine e decine di milioni. Se la stagione non riprenderà, e quindi se non limiteremo i danni, il sistema salterà".