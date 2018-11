Salernitana, Mezzaroma: "Sulla strada giusta, non montiamoci la testa"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Dopo la vittoria sul Livorno che ha proiettato la Salernitana al terzo posto il presidente campano Marco Mezzaroma ha parlato ai microfoni di Ottochannel per commentare l'ottimo momento del club: “La squadra, nonostante le partite ravvicinate, ha messo in campo una bellissima prestazione creando tante occasioni da rete. Il merito va all'allenatore e ai ragazzi. Classifica? Il campionato è ancora lungo e aperto, ma certamente ci fa piacere stare in questa posizione, ma questa è diventata una squadra che sa quello che vuole, cerca di raggiungerlo e molte volte ci riesce. Stiamo riuscendo ad avere continuità di risultati e di gioco, ci sono i presupposti per fare bene, ma dobbiamo tenere i piedi per terra e non fare l'errore fatale di montarci la testa”.