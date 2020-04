Salernitana, Mezzaroma: "Un mondo è finito. Bisogna costruirne uno più sostenibile"

Il co proprietario della Salernitana Marco Mezzaroma ha scritto al Corriere dello Sport per parlare della situazione legata alla pandemia Coronavirus in Italia e ai suoi effetti sul mondo del calcio: “Questa è una tragedia epocale, in primo luogo per il costo di vite umane. Temo che potrebbe diventarlo anche dal punto di vista economico. Ma, come ogni svolta della storia di livello globale, si potrebbe trasformare in una grande opportunità per resettare comportamenti e rimettere in ordine sistemi squilibrati come il mondo del calcio. - scrive Mezzaroma – Lo scenario economico generale e quello del calcio in particolare subiranno nei prossimi due anni una brusca frenata. Tutti i soggetti diminuiranno i loro investimenti anche per i contratti in scorso. Sarebbe auspicabile che anche i relativi costi pluriennali diminuissero conseguentemente per mantenere in equilibrio il sistema. La maggior parte delle società sono in grande difficoltà già adesso e potrebbe fallire non potendo più avere il supporto delle aziende dei proprietari anch'esse in difficoltà. Un mondo è finito e bisogna costruirne uno più sostenibile”.