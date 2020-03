Salernitana, Micai: "Dedico la parata ai tifosi, voglio fare la storia dei granata

Al termine della gara tra Salernitana e Venezia, terminata col successo granata per 2-0 è intervenuto ai microfoni di Dazn Alessandro Micai, protagonista della gara con un rigore parato. Queste le sue dichiarazioni:

Un altro rigore parato, tre partite consecutive di imbattibiltià e sesta vittoria di fila in casa per i granata. Non potevate chiedere di meglio.

"Sì sono contento per aver dato una mano alla mia squadra in quel frangente. I risultati stanno venendo, peccato solo per qualche scivolone"

Cosa hai pensato sul rigore?

"Studio spesso gli avversari, ho visto Longo che ha guardato dove tira di solito. Mi sono detto che probabilmente lo avrebbe cambiato e così è stato. Mi sono tuffato, poi è pura casualità. Ho dedicato il rigore ai tifosi, come successe ai play-out".

Avete già migliorato il risultato dello scorso anno, questo è importante per voi.

"Sì importantissimo. L'anno scorso abbiamo avuto qualche difficoltà, non c'era un gruppo, mentre quest'annno il mister ha dato delle giuste dritte. Stiamo facendo quello che ci chiede e i risultati vengono da sé".

Se ti dico sessantotto cosa ti viene in mente?

"Le presenze consecutive con la maglia granata. E' un piacere aver parato il rigore proprio in questa circostanza. Voglio continuare così e ritagliarmi un altro spazio nella storia granata".

Cerci è uscito tra gli applausi. Quanto è importante per voi?

"Ha lavorato per diversi mesi e gli applausi sono pienamente meritati".