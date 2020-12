Salernitana, Micai e Veseli sempre in uscita. Sono stati offerti alla Reggina

Il futuro del portiere Alessandro Micai e del difensore Frederic Veseli potrebbe essere ancora in Serie B anche se non con la maglia della Salernitana visto che i due non rientrano più nei progetti societari. Il club campano, come rivela Tuttosalernitana.com, avrebbe proposto i due giocatori alla Reggina. Per arrivare al primo, elogiato in passato dal direttore sportivo Taibi, però il club calabrese dovrà cedere uno fra Plizzari e Guarna.