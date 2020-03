Salernitana, Micai insostituibile: questa sera saranno 69 di fila. Mai nessuno come lui

Il portiere Alessandro Micai è entrato nella storia della Salernitana. Dall’estate 2018, quando arrivò a difendere i pali dei campani, a oggi infatti il classe ‘93 è sceso in campo per ben sessantotto volte consecutive (4 in Coppa Italia, 62 in campionato e due nei play out). Mai nessuno nella centenaria storia del club aveva fatto altrettanto, come sottolinea Tuttosalernitana.com. E questa sera con tutta probabilità ritoccherà il dato.

L’esordio fu il cinque agosto del 2018 contro il Rezzato in Coppa Italia, l’ultima gara quella con il Frosinone lo scorso weekend: 68 gare in cui ha subito 98 reti mantenendo inviolata la propria porta in 14 occasioni (9 lo scorso anno, 5 in questa stagione).