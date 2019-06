Salernitana, Micai: "Merito del gruppo, siamo rimasti sempre uniti"

Alessandro Micai

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Al termine dell'infinita gara tra Venezia e Salernitana, conclusasi col successo ai rigori dei granata, che mantengono così la categoria, è intervenuto ai microfoni di Dazn il portiere Alessandro Micai: "Sono contento per i compagni e per come si era messa la stagione abbiamo dato una gran prova di un gruppo che si è compattato nel momento più difficile ed è riuscito a portare a casa la salvezza. E' merito non solo mio, ma di tutti, come ad esempio Djuric che ha fatto un girone di ritorno strepitoso e tanti altri ragazzi che hanno sposato la causa e hanno pedalato a testa bassa. Lo schiaffo del tifoso granata? Sembra destino che sia successo tutto questo al 120' con i rigori. Non ci si pensa più dopo la salvezza, ma sono gesti che non fanno bene al calcio. Scherzando mi verrebbe da dire che lo schiaffo mi ha quasi svegliato. Sono stati bravi il mister e il direttore a tenerci sul pezzo, questa è la dimostrazione. Siamo stati uniti per venti giorni, guardando i telefonini e ascoltando le notizie che arrivavano. Un grande casino, ma alla fine ci siamo salvati. Ora si va in vacanza, ma bisogna ripartire da questi ragaxzi, che si sono ritrovati in questa situazione con un poco di sfortuna e nulla più. Era davvero inspiegabile partire in quel modo e ritrovarsi poi agiocarsi la salvezza in 120 minuti".