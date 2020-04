Salernitana, Micai: "Mi piacerebbe conquistare la Serie A qui. Magari da capitano"

Il portiere della Salernitana Alessandro Micai rispondendo alle domande dei tifosi sui canali social del club campano ha parlato del presente e del futuro: “In questo periodo cerco di continuare a fare una vita regolare, mi alleno ogni giorno facendo esercizi per la mobilità articolare, a corpo libero o utilizzando l'elastico. E poi leggo, ho recuperato diversi libri che tra allenamenti e partite non ero riuscito ad aprire. Guardo qualche documentario e soprattutto analizzo alcune partite di questa stagione, per capire cosa devo migliorare. - continua Micai come riporta Tuttosalernitana.com - Salerno è il mio presente e mi piacerebbe conquistare la promozione in Serie A, magari con la fascia da capitano al braccio. Lo scorso anno ho avuto un po' di difficoltà ad ambientarmi, ma ora sto meglio e l'affetto dei tifosi nei miei confronti è fantastico. Futuro? Mi piacerebbe lasciare un segno indelebile in questa società e diventare un calciatore simbolo. Poi il calcio lo sappiamo è strano e nel mercato può succedere di tutto”.