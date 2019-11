Salernitana, Micai: "Vogliamo riportare la gente allo stadio"

Alessandro Micai

© foto di tuttoSALERNITANA.com

Al termine del successo della Salernitana sull'Entella per 2-1 è intervenuto ai microfoni di Dazn il portiere granata Alessandro Micai, autore di un intervento miracoloso nel finale: "Gli interventi salva risultato? Sono avvenuti in due momenti importantissimi della gara, sono contento di aver aiutato i compagni. Ci godiamo i tre punti e la bella serata. Il mister dice bene, prima bisogna creare le basi e riportare la gente allo stadio. Stiamo esprimendo un buon calcio, ma, a parte stasera, ultimamente i risultati non sono venuti. Cerchiamo di riportare la gente allo stadio in modo che ci sarà da divertirsi alla fine. Siamo una squadra che quando mette il cervello sul comodino fa delle cose oscene, per un attimo ho pensato al peggio, ma menomale che è andata bene. Il mister ha alzato l'asticella questa settimana eravamo un po' tutti ull'attenti e penso che oggi si sia visto. Dziczek? Un ragazzo di puro talento, sono sicuro che ci darà una mano. E' stato sfortunato, mi spiace".