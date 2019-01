© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Abbiamo sbagliato l’approccio alla partita. Oggi sarebbe stato importante dare continuità alla prestazione di Palermo e non so spiegarmi come mai non sia successo. Avevamo preparato bene la partita in settimana ma siamo stati troppo timidi. Dobbiamo avere più coraggio, soprattutto in casa. Abbiamo giocatori di grande personalità e dobbiamo dimostrarlo con ben altre prestazioni”. Queste le dichiarazioni rilasciate in esclusiva a Telecolore da Joseph Minala nel post-partita di Salernitana – Lecce.

“Capisco i fischi dei tifosi a fine partita” – ha concluso il centrocampista granata – “Noi dobbiamo pensare solo a lavorare e a preparare al meglio la partita di sabato a Padova che per noi sarà fondamentale”.