Joseph Minala

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Al termine del successo della Salernitana per 2-0 sulla Cremonese è intervenuto ai microfoni di Dazn Joseph Minala: "Oggi l'importante era portare i tre punti a casa. Ora domenica ci aspetta una gara fondamentale per il nostro obiettivo e non possiamo sbagliarla. Sono contento che il mister abbia fiducia in me. In settiman faccio di tutto per dare il mio contributo alla squadra, se il gol può aiutarmi a dare qualcosa in più alla squadra ben venga. Abbiamo il centenario quest'anno ed è molto importante per noi raggiungere i play-off, abbiamo la squadra per farlo. Ci mancava la vittoria in casa nostra, ci dispiace perché questa è la maglia non è nostra, siamo ospiti. Questa gente ti accoglie e ti dà tutto, speriamo di farcela, ci metteremo il 100 %. Questa non è una piazza che merita questa categoria, ce la metteremo tutta per centrare l'obiettivo".