Salernitana, Minala: "Sogno la A. Cagliari? Bella piazza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joseph Minala, centrocampista della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni dagli studi di Sportitalia: "Il gol contro l'Avellino nel derby? Non volevo offendere con la mia esultanza la tifoseria biancoverde. Ho molti amici ad Avellino, compreso Gigi Castaldo. Il mio futuro? Ancora non so nulla. Non so se giocherò alla Lazio o altrove, ma spero di poter fare il salto di qualità. Sondaggio Cagliari? Sarebbe una bella piazza"