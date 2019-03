Salernitana, momenti di tensione in tribuna per Schiavi

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sabato non propriamente felicissimo per il difensore della Salernitana Raffaele Schiavi. Già dispiaciuto per un infortunio che non gli permette di essere in campo da diverse settimane, il capitano è stato oggetto di una serie di offese da parte di un tifoso presente in tribuna. Da lì è nato una sorta di alterco ed un duro faccia a faccia, per fortuna il solerte intervento degli steward e delle forze dell'ordine ha permesso di riportare la situazione alla calma ed evitare una possibile aggressione fisica. Non è da escludere che le autorità competenti possano segnalare il tifoso- già identificato- e provvedere a qualche provvedimento restrittivo.