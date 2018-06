Salernitana, Montalto per l'attacco. Lotito lavora per la punta

© foto di Federico Gaetano

L'edizione locale del quotidiano Il Mattino scrive della Salernitana, che cerca una soluzione per migliorare il proprio reparto offensivo. L'attaccante Adriano Montalto, 20 gol lo scorso anno in Serie B con la Ternana, è in cima alla lista dei desiderata del club granata. A frenare un'operazione che sembrava essere destinata ad andare facilmente in porto è il neo ds umbro Danilo Pagni, che vuole trattenere il calciatore. Due giorni fa, tra l'altro, Claudio Lotito ha fatto una lunga chiacchierata telefonica con il suo 'collega' della Ternana, Stefano Ranucci, proprio per il centravanti.