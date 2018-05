Salernitana, nel mirino Carretta ma c'è anche il Parma

Fonte: TuttoSalernitana.com

Non solo Adriano Montalto: dalla retrocessa Ternana la Salernitana potrebbe pescare un altro elemento messosi particolarmente in mostra. Stiamo parlando di Mirko Carretta, esterno offensivo destro capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Classe '90, è stato acquistato la scorsa estate dal Matera di cui era un trascinatore. Nel campionato appena terminato ha giocato trentacinque partite realizzando sette reti ed altrettanti assist.

Con un contratto in scadenza nel 2019, è finito nel mirino di molti club tra cui anche la Salernitana. Il club umbro potrebbe lasciarlo andare per evitare un braccio di ferro con un calciatore che l'anno prossimo andrebbe via a parametro zero. Il giocatore gradirebbe la destinazione ma - secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di tuttosalernitana.com - potrebbe vacillare per l'interessamento del Parma che il prossimo anno giocherà in Serie A. In granata ovviamente troverebbe più spazio ma la chiamata dalla massima serie a quasi ventotto anni farebbe gola a tutti.