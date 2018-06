Salernitana, nel mirino Gyomber e Cissé. Il Bari smentisce i contatti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Salernitana guarda in casa Bari per i rinforzi. I campani seguono il difensore Norbert Gyömbér e l'attaccante Karamoko Cissé, mentre Sportitalia ha contattato il ds pugliese Sean Sogliano. Il dirigente ha smentito contatti con la formazione di Salerno, ma ha anche ammesso che gli piacerebbe trattenere Gyömbér. Il calciatore è arrivato in Puglia un anno fa a titolo temporaneo con diritto di opzione dalla Roma.