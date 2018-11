© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

L'attaccante Mattia Sprocati di nuovo a Salerno in prestito dalla Lazio, questi i rumors circolati con insistenza nelle ultime ore in casa granata. Tuttavia le voci, secondo quanto raccolto da TuttoSalernitana.com, non trovano alcun riscontro e sembrano destinate a rimanere mere suggestioni.