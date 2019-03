© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Futuro in bilico per Angelo Gregucci sulla panchina della Salernitana. Secondo quanto riferito da Il Mattino, l'esonero del tecnico non è al momento in programma, ma in caso di dimissioni sarebbe pronto un piano B. Lotito non vorrebbe infatti cambiare a sole 8 partite dalla fine della stagione, nonostante la stima nei confronti di Menichini, ma avrebbe allertato il mister della Primavera, Roberto Beni, per cautelarsi.