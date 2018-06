Salernitana, non si molla la pista che porta a Gyomber

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Salernitana continua a muoversi per arrivare ad assicurarsi le prestazioni di Norbert Gyömbér, come scrive Il Mattino. Il difensore è di proprietà della Roma ma nell'ultima stagione ha giocato in Puglia tra le file del Bari, nella prossima annata potrebbe invece approdare in Campania.