© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Salernitana scatenata sul mercato per rinforzare la rosa e risollevarsi dalla metà classifica attualmente occupata. Oltre Emanuele Calaiò dal Parma sarebbe in arrivo anche un altro attaccante di spessore come Fabio Ceravolo, classe ‘87, che torna così in Campania dove aveva brillato con la maglia del Benevento (20 gol in 40 presenze) nell’anno della promozione dei sanniti. Lo rivela Sportitalia spiegando che per la fascia mancina – con Luigi Vitale in partenza – potrebbe arrivare Felipe Curcio dal Brescia.