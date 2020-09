Salernitana, non solo Ranieri e Gyomber. C'è anche Coulibaly in mezzo al campo

La Salernitana è a un passo dal piazzare un triplo colpo di mercato per rinforzare difesa e centrocampo. Dal Perugia è in arrivo Norbert Gyomber, classe ‘92, che firmerà un triennale, mentre dalla Fiorentina arriverà il duttile Luca Ranieri, classe ‘99, che nella passata stagione ha giocato ad Ascoli. Infine in mezzo al campo c’è l’accordo con l’Udinese per il prestito di Mamadou Coulibaly, classe ‘99, che nella passata stagione ha vestito la maglia del Trapani. Lo riferisce il Corriere dello Sport.