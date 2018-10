Salernitana, non solo Schiavi: un turno di stop a Colantuono

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Non solo Schiavi: in casa Salernitana, oltre al difensore fermato per quattro turni, anche Stefano Colantuono incorre in una squalifica. Un turno di stop per l'allenatore. Due giornate Murilo del Livorno e una ad Andelkovic del Venezia. Sono queste le decisioni del Giudice Sportivo all'esito delle gare della settima giornata di andata. Ammenda di € 3.000,00 al Livorno.