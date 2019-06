Salernitana, nuovamente rinviato il summit con la proprietà

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nuovo rinvio in casa Salernitana. Secondo quanto riportato da OttoPagine la proprietà del club campano ha nuovamente rinviato il summit per definire i quadri del comparto tecnico in vista della prossima stagione. Detto che il tecnico Leonardo Menichini ha un contratto in essere anche per la prossima stagione lo stesso non vale per il ds Angelo Fabiani in scadenza di contratto fra due giorni.