Salernitana, obiettivo Carretta per rinforzare l'attacco

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riferito da Ternananews.it il futuro dell'attaccante Mirko Carretta, autore di 7 reti e 7 assist in 35 presenze in questa stagione, potrebbe essere ancora in Serie B. Il calciatore piace molto alla Salernitana che sarebbe pronta a sfidare il Parma garantendo al calciatore un minutaggio superiore rispetto a quanto potrebbero fare i ducali.