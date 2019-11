Salernitana, occhi in C per l'attacco: piace Charpentier dell'Avellino

© foto di Andrea Rosito

Non si farà sicuramente trovare impreparata, in vista del mercato di gennaio, la Salernitana, che sta già monitorando alcuni elementi. Secondo quanto riferito da granatacento.com, uno di questi risponde al nome Gabriel Charpentier, centravanti dell’Avellino che ha siglato 5 reti in 10 partite. Il cartellino del calciatore appartiene all’FK Spartacks Jurmala, club che lo ha girato in prestito agli irpini ma che potrebbe farlo partire a titolo definitivo dinanzi a congrua offerta.