Salernitana, occhi su Adopo del Torino per rinforzare il centrocampo

La Salernitana per rinforzare il proprio centrocampo guarda in casa Torino e punta il giovane Michel Adopo, classe 2000, che nella passata stagione ha esordito in massima serie con la maglia dei piemontesi. Il club campano, come riporta Tuttosalernitana.com avrebbe chiesto infromazioni sul francese anche se non è ancora chiaro se il club di Cairo voglia privarsi o meno, seppur solo in prestito, del talentino transalpino.