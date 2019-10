Salernitana, Odjer: "Dobbiamo lavorare di più sulla tenuta mentale"

© foto di Federico Gaetano

“Dopo il vantaggio forse abbiamo un po’ mollato, come già ci è successo col Frosinone. È sicuramente un problema mentale sul quale dobbiamo lavorare. Per il resto siamo competitivi e non credo siano necessari grandi rinforzi per puntare a qualcosa di importante”. Queste le parole di Moses Odjer nel post-partita di Salernitana – Perugia. “Quest’anno sto riuscendo a ritagliarmi il mio spazio” – ha concluso il centrocampista granata – “Sto lavorando di più e spero di riuscire a trovare anche qualche gol che possa regalare punti importanti alla Salernitana”.