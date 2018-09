Salernitana, oggi doppio test amichevole

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Oggi è previsto un doppio test amichevole per la Salernitana. I granata non scenderanno in campo solo con l'Aic Equipe Campania sul campo "Ultimo Minuto" a Battipaglia (inizio ore 17, a porte chiuse), la squadra di Colantuono prenderà parte a un altro match amichevole contro la Sarnese, formazione militante nel campionato di serie D. La gara si giocherà allo stadio "Squitieri" di Sarno alle ore 20.30.