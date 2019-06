© foto di tuttoSALERNITANA.com

Salvo colpi di scena non sarà Leonardo Menichini (nella foto) il prossimo allenatore della Salernitana. In serata il mister potrebbe essere convocato a Roma per discutere la rescissione consensuale. Le alternative sono sostanzialmente due. Marco Baroni mette d'accordo tutti, ma ha un ingaggio importante e chiede un contratto almeno biennale. Il direttore sportivo Angelo Fabiani è invece stuzzicato dalla possibilità di rilanciare Giampiero Ventura che, tuttavia, continua a negare ogni contatto. Lo riporta TuttoSalernitana.com